Названы категории россиян, которым повысят пенсию в июле

С 1 июля 2025 года некоторые российские пенсионеры получат автоматическое повышение выплат, подробности рассказала сенатор Ольга Епифанова в интервью RT.

По словам сенатора, гражданам, достигшим 80-летнего возраста в июне, фиксированную часть страховой пенсии увеличат вдвое — с 8 907,70 до 17 815,40 рубля.

Отдельно Епифанова выделила тех, кто прекратил трудовую деятельность в июне. Для них произведут перерасчет накопительной части с учетом всех пропущенных индексаций. Дополнительные выплаты предусмотрены для пенсионеров, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами — им добавят 1314 рублей ежемесячно.

Наличие иждивенцев также увеличит размер выплат. За одного зависимого члена семьи пенсионер получит 11 876 рублей, за двух — 15 835 рублей, за трех и более — 17 815 рублей. Для жителей северных регионов суммы будут скорректированы с учетом районных коэффициентов.

Все изменения вступают в силу автоматически через систему Социального фонда без необходимости подачи дополнительных заявлений.

Ранее в Госдуме напомнили о грядущих индексациях пенсий в России.