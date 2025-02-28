Названы лекарства, вызывающие проблемы с зачатием у мужчин

По словам специалиста, негативно на мужское здоровье могут повлиять препараты, назначенные против сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. В списке также антибиотики и анаболические стероиды. Несмотря на это, лекарства важные и иногда от них просто нельзя отказаться, как в случае с раком.

«Именно поэтому перед курсом химиотерапии пациентам часто рекомендуют сдать сперму на криоконсервацию, при которой сперматозоиды замораживаются и хранятся в условиях низкой температуры. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на будущее, если пациент решит реализовать свою репродуктивную функцию», – объяснил врач.

Анаболические стероиды, по словам эксперта, могут провоцировать активную выработку тестостерона. Это гормон, который синтезирует сперматозоиды в яичках. Если мужчина на заместительной гормональной терапии, то это может ударить по синтезу, и, соответственно, вызвать трудности с зачатием. Как правило, такое может произойти при долгосрочном приеме лекарств.

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