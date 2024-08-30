Названы лучшие ингредиенты для осеннего ухода за кожей

Восстановления кожи пройдет без проблем, если включить в свой осенний уход средства с тремя ингредиентами. Об это «Газете.ру» рассказала доктор наук Аржана Бычкова.

Первое, что выделила специалист: экзосомы. Средства с этим ингредиентом помогут восстановить кожу после воздействия летнего солнца. Они вернут моложавый вид, снизит образование морщин и заломы, увлажнит и станет препятствовать разрушению коллагена.

Второй полезный для кожи продукт в любое время года: гиалуроновая кислота. Она отлично увлажняет кожу, помогает восстановить гидрорезерв кожи.

И последнее — мультипептиды. Они оказывают стимулирующее воздействие на кожу, заставляют активнее вырабатывать коллагену и эластину. Соответственно, кожа становится более упругой и сияющей.

Сочетать все ингредиенты одновременно не обязательно. Гиалуроновую кислоту можно докупить отдельно и использовать при вечернем уходе. Остальные составляющие можно найти на этикетках уходовых средств, таких как лосьоны, пенки, маски и тоники.

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