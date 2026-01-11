Названы медицинские услуги, которые не покрывает полис ОМС

Эксперты страхового рынка и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) уточнили перечень медицинских услуг, которые не входят в базовую программу ОМС. Как пишет RuNеws24.ru , несмотря на широкий спектр бесплатной помощи, включающий приемы врачей, диспансеризацию, вакцинацию, стационарное лечение, операции и ведение беременности, существуют важные исключения, о которых полезно знать каждому держателю полиса.

Так, за счет средств федеральной программы ОМС не оплачивается лечение ряда социально значимых заболеваний. В этот список входят ВИЧ-инфекция, туберкулез и заболевания, передающиеся половым путем.

Кроме того, базовый полис не покрывает специализированную психиатрическую помощь, паллиативную поддержку, а также услуги санитарно-авиационной эвакуации. Данное разграничение связано с источниками финансирования: эти направления медицины традиционно курируются иными государственными программами и ведомствами.

Ключевая практическая рекомендация для граждан заключается в необходимости проверки не только федеральной, но и региональной составляющей своей страховки. Как поясняют в ФФОМС, лечение исключенных из базового перечня заболеваний может финансироваться напрямую из бюджетов субъектов РФ. Объем и условия предоставления такой помощи значительно варьируются от региона к региону.

Поэтому наиболее надежным способом получить актуальную информацию является обращение в свою страховую медицинскую организацию или на сайт территориального фонда ОМС по месту жительства. Это позволяет четко понимать, на какую конкретно помощь можно рассчитывать в рамках действующего законодательства, и избежать неожиданных расходов.

