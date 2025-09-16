Названы методы сохранить зелень свежей

Сохранение свежести зелени требует соблюдения тонкого баланса между влажностью и воздухообменом. Как пояснила врач-диетолог Александра Разаренова, нарушение этого равновесия приводит к быстрому увяданию, загниванию или высыханию зелени уже через два-три дня. Об этом сообщает радио Sputnik.

Для краткосрочного хранения она рекомендует использовать метод обертывания в бумажные полотенца или марлю с помещением в перфорированный пакет или контейнер. Предварительное мытье нежелательно, но при необходимости тщательная просушка становится обязательным условием. Для укропа, кинзы и зеленого лука этого достаточно. Инновационный подход предполагает хранение зелени по принципу букета в банке с небольшим количеством воды, накрытой пакетом. Особенно эффективен этот метод для базилика, который не переносит холодильник и лучше сохраняет аромат при комнатной температуре при регулярной смене воды.

По словам медика, для длительного сохранения зелени оптимальна заморозка. После тщательной обработки и просушки нарезанную зелень можно заморозить в пакетах или создать ароматные кубики с оливковым маслом для последующего использования в кулинарии. Альтернативным методом для средиземноморских трав становится сушка естественным способом на подоконнике или с использованием электрических сушилок. Этот подход позволяет сохранить аромат пряных трав на протяжении нескольких месяцев.

Она резюмировала, что современные подходы к хранению зелени предоставляют разнообразные возможности для сохранения ее питательных свойств и вкусовых качеств на разные сроки, от нескольких дней до нескольких месяцев.

