Названы наиболее популярные хобби жителей Нижнего Новгорода

В современном ритме жизни хобби становятся для россиян важным инструментом психологической разгрузки. Масштабное исследование, проведенное в 16 городах-миллионниках, показало, что подавляющее большинство жителей Нижнего Новгорода находит вечернее успокоение в рукоделии. После рабочего дня 58% нижегородцев берут в руки спицы, нитки или иголку, предпочитая шитье, вязание и вышивку. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Реже горожане занимаются декоративно-прикладным искусством (35%) или работой с деревом (16%). Такой досуг является осознанным выбором в пользу отдыха: 73% респондентов подтверждают, что хобби помогает им восстановить силы, а для половины опрошенных это еще и способ творческого самовыражения.

Эта тенденция имеет положительные социальные последствия. Более половины нижегородцев посвящают увлечениям один-два раза в неделю, а 17% находят время для творчества ежедневно. Популярность рукоделия стимулирует и образовательный интерес: 62% осваивают навыки самостоятельно, а спрос на курсы и мастер-классы остается стабильно высоким. При этом для 60% хобби уже стало источником дополнительного дохода, а каждый пятый стремится к такому результату.

Итоги исследования демонстрируют, что хобби прочно вошло в жизнь нижегородцев как эффективная практика ментального восстановления. Информацию о нем горожане чаще всего ищут в соцсетях, где лидерами по популярности контента о рукоделии стали «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Дзен». Таким образом, традиционное творчество не только сохраняет актуальность, но и успешно адаптируется к цифровой среде, объединяя единомышленников.

Ранее сообщалось, что переутомление и домашние дела мешают россиянам искать работу.