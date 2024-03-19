Опрос: переутомление и домашние дела мешают россиянам искать работу

Россияне отвлекаются на бытовые задачи, сильно устают и нервничают. Согласно опросу, результаты которого есть у RT , именно эти причины мешают гражданам трудоустраиваться.

Более 20% пытаются решать бытовые дела в первую очередь, и это отвлекает их от поиска работы. Чуть меньше людей считают, что концентрироваться мешает усталость и переутомление.

Каждый десятый признался в ходе опроса, что ему мешают искать работу личные качества, такие как лень и безответственность. Многие отвлекаются на соцсети (9%), а другие не понимают, как искать работу в нынешних реалиях (8%).

5% российских респондентов отметили, что являются слишком увлеченными другими делами, например, хобби. 4% постоянно отвлекаются на сообщения и звонки, еще 2% обвиняют свое окружение, которое отнимает много времени.

При этом очень многие, а это 46% россиян, не отвлекаются при необходимости искать работу ни на что.

Отметим, что опрос проводил популярный сервис по поиску работы среди 1,6 тыс. экономически активных граждан из разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что большинство россиян готовы за доплату забыть про отпуск на три года.