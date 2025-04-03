Названы направления в России, по которым чаще всего делают возврат билетов

Исследование Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, по каким направлениям россияне чаще всего делают возвраты билетов.

Как показало исследование, чаще всего граждане возвращают билеты по направлениям Москва — Санкт-Петербург и обратно. Также нередко отменяют поездки по маршруту Москва — Сочи.

Высокий уровень возвратов наблюдали по таким ж/д рейсам как Сочи — Москва, а также из столицы в Калининград. Реже отменяют путешествие из Екатеринбурга в Москву, и из Москвы в Минеральные Воды.

Специалисты подчеркнули, что чаще всего возвраты делают при гибких условиях возврата. То есть, в случае, если пассажиры практически ничего не теряют при сдаче билета.

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