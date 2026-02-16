Названы навыки, которые спасут карьеру после 40 лет

Рынок труда безжалостен к возрасту, но только на первый взгляд, заявил «Ленте.ру» эксперт в области цифровой трансформации и социологии Андрей Нестеров.

По его словам, после сорока лет у специалистов открываются новые возможности, если они вовремя осознают свои сильные стороны. В эпоху, когда нейросети пишут тексты, а студенты становятся директорами, выживают не самые молодые, а самые глубокие.

Главное оружие зрелого сотрудника — профессиональная глубина. Это не просто знание своей узкой специальности, а понимание того, как устроен мир вокруг: как связаны бренд, продукт и экономика, где проходит грань между временной модой и реальными изменениями.

Человек за сорок прожил несколько экономических циклов, видел взлеты и падения, поэтому его не обмануть громкими лозунгами и пустыми инициативами.

«Молодые специалисты быстрее осваивают новые форматы и рекламные кабинеты, но у зрелых есть опыт нескольких циклов — смены платформ, инструментов и подходов. Это позволяет отличать временный хайп от реального сдвига в поведении аудитории», — отметил Нестеров.

Второй важнейший навык — критическое мышление. Сейчас слишком много информации, слишком много быстрых ответов и готовых решений. Ценится тот, кто умеет задавать неудобные вопросы, сомневаться в данных и отсеивать шелуху. Опытный сотрудник видит, какие проекты принесут долгосрочный эффект, а какие сгорят через месяц.

Отдельно эксперт выделил насмотренность. Новые идеи не рождаются в вакууме, они появляются из широкого кругозора. У тех, кому за сорок, есть уникальный ресурс — память о нескольких эпохах. Они застали времена без интернета, видели рождение цифровых технологий и пережили множество трендов. Этот багаж делает их незаменимыми генераторами идей, которые невозможно скопировать искусственным интеллектом, отметил эксперт.

Что касается технологий, то здесь не требуется становиться программистом: достаточно понимать принципы работы современных инструментов и уметь ставить задачи тем, кто в них разбирается. Гораздо важнее эмоциональная устойчивость.

В креативной среде, где все постоянно меняется, легко выгореть или скатиться в цинизм. Специалисты, сохранившие живую реакцию и способность адаптироваться без потери себя, ценятся на вес золота.

Ранее глава ИИ-направления Microsoft Мустафа Сулейман спрогнозировал автоматизацию «белых воротничков».