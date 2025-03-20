Названы неожиданные последствия сахарного диабета

Сахарный диабет серьезно меняет образ жизни. Кроме того, заболевание несет за собой серьезные последствия. По словам врача Леонтьевой, у диабетиков повышен риск развития невропатии, которая приводит к частым болям, онемениям и покалываниям в конечностях. Также сталкиваются болеющие с почечной недостаточностью и падением зрения, а также сердечно-сосудистыми проблемами.

Однако специалист подчеркнула, что самым неожиданным влиянием диабета становится удар по нервной системе и коже. На теле бывает проступает сыпь, зуд, фурункулы. Все это из-за нарушенного обмена в организме.

«Самое удивительное, что диабет может влиять даже на психическое здоровье. У многих пациентов развивается депрессия или тревожные расстройства», – добавила Наталья Леонтьева.

Снизить риск развития диабета возможно, периодически посещая врача и проходя обследования. Чем раньше изучить особенности здоровья — тем быстрее можно начать лечение и помочь в борьбе с болезнью.

Ранее врач назвала возможные заболевания при участившихся мочеиспусканиях