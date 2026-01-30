Названы основные признаки, которые выдают неумение человека целоваться

Эксперты в области отношений перечислили ключевые признаки, которые могут указывать на то, что человек не умеет целоваться. Как пишет издание Metro, к таким признакам относится, прежде всего, отсутствие телесной близости — когда партнеры во время поцелуя не пытаются сократить дистанцию, не прикасаются друг к другу, оставаясь в статичной и напряженной позе.

Важным сигналом служит и несогласованность действий, отсутствие взаимности. Если движения губ и языка одного партнера не находят отклика или встречают неожиданное сопротивление, это говорит о недостатке опыта или внимания к ощущениям другого человека.

Резкое, без постепенного завершения окончание поцелуя также считается ошибкой, разрушающей атмосферу.

К распространенным техническим недочетам относятся сухость губ, которая создает неприятные ощущения, и неправильный наклон головы, ведущий к неудобству и случайным столкновениям.

Для улучшения качества поцелуев специалисты дают две основные рекомендации: уделять максимальное внимание реакции и предпочтениям партнера, а также не забывать о базовом уходе за собой, включая гигиену и состояние губ.

Ранее психологи выяснили, как возможность доминировать влияет на сексуальное удовлетворение.