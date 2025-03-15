Названы первые симптомы мочекаменной болезни

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Светлана Калинина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о первых тревожных признаках, указывающих на мочекаменную болезнь.

Главная опасность мочекаменной болезни в том, что ее невозможно самостоятельно распознать на ранних стадиях. Зараза себя не выдает никакими симптомами. Как правило, обращаются к врачу уже при начале обострений. На развитие заболевания, по словам Калиной, могут указывать боль в пояснице, как острая, так и ноющая. Насторожить должны также частые позывы к мочеиспусканию и дискомфорт или боль при хождении «по-маленькому».

«Эти симптомы могут указывать на раздражение мочевого пузыря камнем, особенно если он находится в нижней части мочеточника или мочевом пузыре. Также может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря», — отметила уролог-андролог.

Также признаком развития заболевания может стать изменение цвета и прозрачности мочи.

При обнаружении одного из признаков врач рекомендует не паниковать, а обратиться в больницу и выяснить, есть ли заболевание или риски развития. Своевременно начатое лечение увеличит шансы на успешное избавление от проблем.

Ранее врач назвала распространенную проблему россиян, вызывающую болезни.