Врач назвала распространенную проблему россиян, вызывающую болезни

Врач-терапевт Наталья Леонтьева рассказала RuNews24.ru, что ожирение ударяет по всему организму и может стать провокатором разных заболеваний, в том числе онкологии.

Ожирение является хроническим заболеванием, бороться с которым сложно. В России огромное количество людей страдают от избытка веса, даже несмотря на популяризацию ЗОЖ и спортивного образа жизни. По словам врача, лишние килограммы могут привести к болезням, снизить качество жизни и даже довести до преждевременной смерти.

Как перечислила Леонтьева, самыми распространенными заболеваниями являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, атеросклероз, инсулинорезистентность или он же диабет второго типа, остеоартроз и другие заболевания. Вкупе с этим можно столкнуться с инсультом, инфарктом миокадра и стенокардией.

«Разрушение хрящевой ткани суставов, вызывающее боль, скованность и ограничение подвижности. И это только верхушка айсберга. У ожирения, которое самое по себе является заболеванием, имеется очень широкий спектр влияния на весь человеческий организм в негативном ключе», — перечисляет врач-терапевт.

Избыточный вес в том числе создает серьезную нагрузку на позвоночник. Леонтьева также включила в список потенциальных недугов онкологию: риски повышаются с лишним весом.

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