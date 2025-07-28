Названы пять лучших способов сохранить зелень до зимы

Общественная служба новостей перечислила несколько проверенных способов сохранения петрушки, укропа, мяты и других ароматных трав без потери полезных свойств.

Первый этап для любого метода — правильная подготовка. Важно перебрать зелень, удаляя поврежденные листья и стебли. После мойки в проточной воде нужно просушить травы на полотенце — лишняя влага сокращает срок хранения.

Заморозка остается самым популярным способом. Измельченную зелень можно расфасовать по пакетам, удалив воздух, или создать практичные зеленые кубики в формах для льда, залив водой. Такие заготовки хранятся до года и идеально подходят для супов и соусов.

Для любителей интенсивного вкуса подойдет сушка. Нужно разложить травы тонким слоем в проветриваемом месте, избегая прямого солнца. Альтернатива — специальные сушилки, сохраняющие максимум аромата.

Кулинарные энтузиасты оценят консервирование в масле или приготовление песто. Оливковое масло с зеленью становится изысканной заправкой, а соус из трав, орехов и чеснока можно заморозить порционно.

Традиционный способ засолки (3 части зелени на 1 часть соли) по-прежнему актуален для тех, кто предпочитает проверенные методы. Такая заготовка хранится в холодильнике несколько месяцев и идеально подходит для приготовления горячих блюд.

Ранее была названа польза крапивного настоя для садовых участков.