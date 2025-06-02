Названы пять опасных сигналов, говорящих о развитии заболеваний

Косметолог Зухра Балакеримова в беседе с aif.ru рассказала , что кожа может первой сигнализировать о внутренних нарушениях, таких как развитие диабета.

По словам специалиста, темные пятна в складках кожи (шея, подмышки) часто свидетельствуют о преддиабетическом состоянии или инсулинорезистентности. Медленное заживление ран и постоянная сухость кожи также могут быть признаками диабета.

Кроме того, желтый оттенок кожи и белков глаз обычно указывает на проблемы с печенью, а мелкие желтые пятна на веках — на нарушения липидного обмена.

Зухра Балакеримова отметила и особое внимание к родикам, а точнее — их изменениям. Она напомнила, что насторожить должна асимметрия, неровные границы, неоднородный цвет, диаметр более 6 мм и странная динамика изменений.

Косметолог подчеркивает: при любых стойких изменениях кожи нужно обращаться к врачу, а не маскировать симптомы косметикой. Ранняя диагностика может установить болезнь и начать лечение вовремя.

Ранее медики назвали части тела, которые не рекомендовано часто мыть.