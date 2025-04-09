Названы пять признаков, указывающих на взлом телефона
Эксперт Зыков: рост трафика и нагрев телефона могут говорить о взломе
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IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT о признаках, которые могут говорить о взломе телефона.
Как напомнил эксперт, при взломе гаджеты ведут себя странно даже в мелочах. Есть ряд признаков, которые могут указывать на проделки кибермошенников. К ним относятся:
- Сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора.
- Автозапуск или самопереключение между приложениями, внезапные уведомления и появление новых иконок на экране.
- Шумы, эхо при звонках.
- Отключение или перезагрузка без причины.
- Неожиданный рост трафика и скачивание в спокойном состоянии телефона, даже при подключенном Wi-Fi.
«Это может указывать на скрытую активность. Например, программу-майнер или шпионское ПО», — рассказал Зыков.
Собеседник посоветовал регулярно проверять телефон на вирусы: минимум раз неделю. Важно также обновлять систему, это улучшает защиту.
Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще использовать детей для обмана. Были названы самые распространенные схемы аферистов.