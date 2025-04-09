Названы пять признаков, указывающих на взлом телефона

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал RT о признаках, которые могут говорить о взломе телефона.

Как напомнил эксперт, при взломе гаджеты ведут себя странно даже в мелочах. Есть ряд признаков, которые могут указывать на проделки кибермошенников. К ним относятся:

Сильный нагрев и быстрая разрядка аккумулятора.

Автозапуск или самопереключение между приложениями, внезапные уведомления и появление новых иконок на экране.

Шумы, эхо при звонках.

Отключение или перезагрузка без причины.

Неожиданный рост трафика и скачивание в спокойном состоянии телефона, даже при подключенном Wi-Fi.

«Это может указывать на скрытую активность. Например, программу-майнер или шпионское ПО», — рассказал Зыков.

Собеседник посоветовал регулярно проверять телефон на вирусы: минимум раз неделю. Важно также обновлять систему, это улучшает защиту.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще использовать детей для обмана. Были названы самые распространенные схемы аферистов.