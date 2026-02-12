Названы привычки француженок, которые стоит перенять в хозяйстве
Француженки не гонятся за идеальной чистотой, но создают стильный дом
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Француженки давно стали эталоном элегантности не только в одежде, но и в ведении домашнего хозяйства. Их подход к быту — это не бесконечная гонка за стерильностью, а умение создавать вокруг себя красивое и комфортное пространство. Эксперты канала
REMPLANNER на платформе «Дзен» собрали привычки, которые стоит перенять у женщин Франции.
Качество вместо количества. Одна добротная кастрюля Le Creuset прослужит десятилетия и заменит пять средненьких. Француженки предпочитают инвестировать в долговечные вещи, а не захламлять кухню дешевым ширпотребом.
Цветы круглый год. Свежие цветы или сухоцветы здесь не только к приходу гостей. Букет на обеденном столе — часть повседневного ритуала.
Текстиль как основа уюта. Никаких голых столов и кроватей. Скатерти, салфетки, льняное постельное белье, полотенца — все это обязательно присутствует в доме и создает ощущение тепла.
Ароматная полка. Оливковое масло, морская соль, перец, душистые травы всегда под рукой. Готовка превращается в ритуал, а кухня наполняется аппетитными запахами.
Красота на туалетном столике. Кремы, духи, расчески не прячут в ящики. Их выставляют на красивых подносах или тарелочках. Утренний уход становится эстетическим удовольствием.
Домашний аперитив. Даже просмотр сериала сопровождается чашкой чая или бокалом вина, поданными в изящной посуде. Важна не столько еда, сколько обстановка.
Домашняя одежда без компромиссов. Никаких вытянутых треников и застиранных футболок. Мягкий кашемир, трикотажные костюмы, шелковые халаты — дома француженки выглядят не хуже, чем на людях.
Никакого захламления. В интерьере — только любимые книги, несколько постеров, винтажные находки. Дом выглядит живым, но воздух в нем не заставлен лишними предметами.
Дежурный аромат. У каждой квартиры может быть свой запах: свеча с нотками ванили, диффузор с бергамотом или просто кипящая на плите апельсиновая цедра.
