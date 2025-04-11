Названы признаки, указывающие на развитие пивного алкоголизма
Врач-нарколог Филатов: пиво может оказаться опаснее крепкого алкоголя
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В беседе с RuNews24.ru врач-нарколог Константин Филатов рассказал о коварности пива и объяснил, чем так опасно регулярное употребление пенного.
Кажущийся легким алкогольный напиток может оказаться опаснее крепких высокоградусных, так как люди не чувствуют меры. В итоге пристрастие формируется в так называемый пивной алкоголизм. Эта вредоносное прогрессирующие заболевание, провоцирующее ряд других недугов.
Врач Филатов относит к признакам алкоголизма следующее:
- Повышение дозировки пива до более сильного опьянения.
- Регулярность употребления.
- Навязчивые мысли о выпивке.
- Попытки оправдать постоянное питье пива стрессом.
- Тревога при отсутствии любимого вредоносного напитка.
- Игнорирование последствий употребления пива.
«Если человек испытываете раздражение, тревогу или депрессию, когда не можете выпить пива, это говорит о развитии абстинентного синдрома. Также если человек планируете выпить одну бутылку пива, а в итоге выпил несколько, это говорит о потере контроля над употреблением алкоголя», — предупредил Константин Филатов.
Специалист рекомендовал при обнаружении признаков не затягивать с посещением врача, который составит план по отказу от вредной привычки. В очередной раз напомнили, что безопасной дозироки любого вида алкоголя не существует.
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