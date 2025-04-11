Названы признаки, указывающие на развитие пивного алкоголизма

В беседе с RuNews24.ru врач-нарколог Константин Филатов рассказал о коварности пива и объяснил, чем так опасно регулярное употребление пенного.

Кажущийся легким алкогольный напиток может оказаться опаснее крепких высокоградусных, так как люди не чувствуют меры. В итоге пристрастие формируется в так называемый пивной алкоголизм. Эта вредоносное прогрессирующие заболевание, провоцирующее ряд других недугов.

Врач Филатов относит к признакам алкоголизма следующее:

Повышение дозировки пива до более сильного опьянения.

Регулярность употребления.

Навязчивые мысли о выпивке.

Попытки оправдать постоянное питье пива стрессом.

Тревога при отсутствии любимого вредоносного напитка.

Игнорирование последствий употребления пива.

«Если человек испытываете раздражение, тревогу или депрессию, когда не можете выпить пива, это говорит о развитии абстинентного синдрома. Также если человек планируете выпить одну бутылку пива, а в итоге выпил несколько, это говорит о потере контроля над употреблением алкоголя», — предупредил Константин Филатов.

Специалист рекомендовал при обнаружении признаков не затягивать с посещением врача, который составит план по отказу от вредной привычки. В очередной раз напомнили, что безопасной дозироки любого вида алкоголя не существует.

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