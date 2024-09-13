Названы профессии с максимальным ростом зарплат

В первом полугодии 2024 года больше всего выросли зарплаты водителей и промоутеров (более чем на 60%).

По сравнению с первым полугодием 2023 года зарплаты для этих сотрудников выросли в диапазоне 48–64%.

Среди отраслей лидерами по росту зарплат стали сфера транспорта и логистика. Там медианная зарплата выросла до 139 тысяч рублей.

Медиана зарплат, которые по всем вакансиям в первом полугодии предлагали российские компании, составила 62,8 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось о том, что россиянам предлагают вакансии с зарплатой от 400 тыс. руб.