Названы редкие имена новорожденных в Рязанской области в марте

По информации Главного управления ЗАГС Рязанской области, самыми популярными именами новорожденных девочек в прошлом месяце стали София, Анна, Мария, Виктория, а мальчиков чаще всего называли Иван, Артем, Арсений, Ярослав. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что также востребованными именами в регионе были Ксения, Алиса, Ульяна, Максим, Андрей, Матвей, Сергей.

Отмечается, что среди редких имен зафиксированы имена Аврора, Виталина, Диана, Карина, Яна, Белояр, Вячеслав, Илья, Олег, роберт и другие.

Ранее сообщалось, что всего в Рязанской области в прошлом году было зарегистрировано чуть более 6,6 тыс. новорожденных, чуть больше половины из которых составили девочки.