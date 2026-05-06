Названы регионы, где зарплаты растут быстрее всего: Ямал оказался в лидерах

В России нет единого закона, по которому растут зарплаты. В одном регионе достаточно найти месторождение газа, в другом — запустить стройку и поднять цены на квартиры, в третьем — соединить промышленность с туризмом. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, почему на Ямале доходы одни из самых высоких в стране и где еще работодатели готовы платить все больше. Корреспондент выделил главное.

Социально-экономическое развитие регионов России, по словам эксперта, идет крайне неравномерно. Традиционно самые высокие доходы там, где либо диверсифицированная промышленность и высокий спрос на труд, либо добыча полезных ископаемых. Ямало-Ненецкий автономный округ, как отметил Бархота, остается одним из лидеров по запасам и добыче природного газа и нефти. Рядом с ним в рейтинге — Чукотка, где добывают редкоземельные металлы, золото и другие минералы. А вот Татарстан показывает другой путь: здесь нет арктических месторождений, зато развито сельское хозяйство, химические производства и машиностроение.

У Татарстана, впрочем, есть своя особенность. Драйвером роста доходов там выступает в том числе рост цен на недвижимость. Когда квартиры дорожают, это меняет ситуацию на рынке труда. Работодателям приходится поднимать зарплаты, чтобы при стабильном предложении рабочих рук удерживать сотрудников. Возникает гармоничное развитие: высокая занятость, растущие цены на жилье и повышение заработной платы одновременно.

А что с туристическими регионами? По мнению эксперта, высоких зарплат логично ожидать в Карелии, Вологодской и Ярославской областях — там развита туристическая инфраструктура. Однако исторически эти территории росли на промышленной основе, и сильного скачка доходов там не произошло. А вот Краснодарский край, где ключевую роль играют туризм и гостиничный бизнес, Бархота назвал удачным примером. Такой же успешной он считает Ростовскую область, где сочетаются промышленность и сельское хозяйство. Эти регионы показывают: прибавки к зарплатам ждать стоит там, где экономика не зациклена на одном источнике дохода.

Ранее сообщалось, что россиянин отсудил у начальства зарплату за дни, которые не работал по вине работодателя.