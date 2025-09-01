Названы регионы России, по которым особенно сильно ударит магнитная буря

Причиной новых штормов стало масштабное событие на Солнце: в ночь с субботы на воскресенье произошел мощный выброс плазмы, направленный прямо в сторону планеты.

По данным специалистов, солнечное вещество движется с колоссальной скоростью — около 900 км/с, и уже в понедельник, 1 сентября, около 23:00 по московскому времени начнутся первые геомагнитные возмущения. Прогноз гласит, что пик шторма придется на ночь со 2 на 3 сентября и продлится до 15:00 вторника. Ученые не исключают, что буря достигнет уровня G3 по пятибалльной шкале, где G5 является максимальной.

Подобная интенсивность может подарить жителям средней полосы России редкое зрелище — полярные сияния. Шанс увидеть их есть у жителей регионов вплоть до 50-й широты, включая Воронежскую, Ростовскую и Волгоградскую области. В этих регионах буря проявит себя особенно сильно.

Общая продолжительность возмущений составит от 30 до 45 часов, то есть затронет и среду, 3 сентября, когда вероятность бури оценивается в 30%. После кратковременного затишья в четверг новая волна возмущений ожидается в пятницу и выходные, с 5 по 7 сентября.

Что касается влияния на здоровье, то, по словам научного руководителя ИКИ РАН Льва Зеленого, механизмы воздействия магнитных бурь остаются предметом дискуссий. Хотя многие люди субъективно ощущают недомогание — головные боли, колебания давления, слабость — научного консенсуса о том, как именно космическая погода влияет на организм, пока нет. Академик отметил, что «зонтиков» от космической погоды еще не придумали, поэтому самое разумное — внимательнее относиться к самочувствию в эти дни, избегать повышенных нагрузок и стрессов.

Ранее ученые предупредили о серии вспышек на Солнце умеренной мощности.