Стоматолог назвала напитки, которые быстрее всего повреждают зубную эмаль

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Валентина Гайдукова предупредила в разговоре с « Лентой.ру» , что наибольшую опасность для зубной эмали представляют напитки с повышенной кислотностью. По словам специалиста, в первую очередь речь идет о газированных напитках, включая варианты без сахара.

Врач пояснила, что даже диетическая газировка содержит кислоты, в частности фосфорную и лимонную, которые снижают уровень pH в полости рта. В результате эмаль становится мягче и теряет устойчивость к внешнему воздействию, что ускоряет ее разрушение.

Среди напитков, негативно влияющих на состояние зубов, специалист также выделила фруктовые соки и смузи. Несмотря на репутацию полезных продуктов, они содержат натуральные кислоты и сахара, которые одновременно воздействуют на эмаль. Особенно выраженный эффект, по словам стоматолога, наблюдается у цитрусовых соков — апельсинового, лимонного и грейпфрутового.

Дополнительную угрозу для зубов представляют энергетические и спортивные напитки. Их состав нередко включает большое количество сахара и кислот, а также компоненты, вызывающие сухость во рту. При снижении выработки слюны естественная защита зубов ослабевает, из-за чего процесс деминерализации эмали протекает быстрее.

Специалисты напоминают, что после употребления кислых напитков рекомендуется не чистить зубы сразу, а сначала прополоскать рот водой, чтобы уменьшить воздействие кислот на эмаль.

