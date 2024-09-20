Названы самые полезные для здоровья фиолетовые продукты

Фиолетовые фрукты и овощи очень полезны для здоровья, так как в них содержится большое количество необходимых для организма веществ. Об этом сообщает издание Verywell Health.

Например, черника богата витамином C и клетчаткой. Также она содержит эллаговую кислоту, обладающую противовирусными и антибактериальными свойствами.

Употребление слив благотворно влияет на костную систему человека и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Для здоровья сердца и сосудов полезна черника. Кроме того, она способствует улучшению когнитивных функций и благотворно влияние на работу кишечника.

Инжир содержит антиоксиданты, калий, кальций, фосфор и магний, а виноград богат ресвератролом, обладающим противоопухолевыми свойствами.

Кроме того, из фиолетовых продуктов полезны баклажаны. Они необходимы для поддержания здоровья глаз.

Ранее терапевт Волкова рассказала, кому нельзя есть помидоры.