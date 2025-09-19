Названы самые популярные имена новорожденных в Рязанской области в августе

В Рязанской области подвели итоги августовского «марафона имен» — местное управление ЗАГС обнародовало статистику выбора имен для новорожденных в последнем месяце лета 2025 года. Эта информация не просто отражает тенденции, но и позволяет увидеть, как в современном именослове переплетаются традиция и мода. Об этом сообщает издание 7info.

Безоговорочное лидерство классических имен. Среди девочек вровень шли Анна и София — каждое из них получили 18 малышек. Немного отстала Ева (14), за которой следовали Александра (12). Алиса, Василиса, Вероника и Мария разделили почетную пятерку с результатом по 9 раз. У мальчиков уверенно первенствовал Михаил (16), опередив Максима (15) и Ивана (13). Замыкали список частых имен Дмитрий (11), Лев (10), Тимофей (9) и Артем (8).

Последствием такой популярности проверенных временем имен становится своеобразное «стирание» уникальности — на детских площадках все чаще можно встретить троих Миш или двух Софий в одной группе. Однако статистика отмечает и обратный тренд — стремление родителей к индивидуальности. К редким и особенным именам для девочек в августе отнесли Августину, Аксинью, Аврору и Алевтину. Мальчиков же нарекали старинным именем Святослав, а также выбирали звучные имена Алмаз и Мирон.

Итогом этого ежемесячного «исследования» становится вывод о двойственности современных предпочтений. Рязанцы, как и многие россияне, стараются найти баланс между безопасной классикой, которая обеспечивает ребенку привычное и благозвучное имя, и яркой индивидуальностью, выделяющей его среди сверстников. Этот выбор становится первым и одним из самых важных творческих решений, которые принимают родители для своего новорожденного.

Ранее сообщалось, что София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в России.