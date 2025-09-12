София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных в России

Издание ознакомилось с онлайн-реестром ЗАГС. Согласно ему София выходит на первое место уже пятый год подряд. В 2025 году этим именем названо уже более 14,5 тыс. новорожденных девочек. На втором месте Ева, замыкает топ-3 имя Анна. На четвертом и пятом местах Мария и Варвара. Из самой популярной пятерки выпало имя Виктория, оно опустилось на шестую строчку.

Среди имен мальчиков стало самым популярным имя Михаил. Оно удерживает лидерство третий год. Ранее мальчиков чаще всего называли Артемом, теперь же это имя всего лишь на третьем месте, а на втором в текущем году находится Александр. Матвей и Тимофей на четвертом и пятом местах, следом за ними следует имя Максим.

Ранее сообщалось, что профилактические осмотры репродуктивной функции детей в России теперь начнутся с шести лет. Соответствующий приказ был издан Министерством здравоохранения РФ.