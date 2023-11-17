Названы самые популярные округа Подмосковья для покупки участка под строительство дома

Приобрести землю под строительство дома в Подмосковье можно как у частных лиц, так и на организуемых областным Комитетом по конкурентной политике аукционах, напомнила пресс-служба ведомства.

Так уточнили, что в регионе наблюдается рост спроса на участки в Жуковском, Долгопрудном, Балашихе, Мытищах, Лобне и Ленинском округе.

Как отметила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова, спрос на землю зависит от ее расположения относительно столицы или административного центра, а также от наличия инфраструктуры и транспортного сообщения.

«Чем больше земельный участок отвечает этим требованиям, тем больше на него спрос и, соответственно, выше итоговая цена на аукционе», — указала она.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Для участия в аукционе нужно получить цифровую подпись в одном из аккредитованных центров, загрузить на электронную площадку необходимые документы и подать заявку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в Московской области капитально ремонтируют около 4,5 тысячи МКД.