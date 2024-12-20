Раскрыта стоимость последних пластических операций Марии Погребняк

Жена футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк, сделала несколько пластических операций. Хирург Денис Агапов предположил, что изменила в себе блондинка и сколько это стоило. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на канал «Звездач».

Блогер, по словам врача, изменила кончик носа, но поработали здесь не только хирурги. Агапов не исключил, что звезда вколола филлеры в лицо и губы. Изменилась линия подбровья и верхнего века.

«Марии выполнили эндоскопическое ушивание диастаза прямых мышц живота и репротезирование молочных желез — это регулярно выполняемые процедуры после беременности и родов», — отметил хирург.

По оценке Агапова, Погребняк могла потратить на преображение больше 3,5 млн рублей.

Отметим, что и сама Мария Погребняк хотела изменить свою внешние данные после родов. В сентябре 2024-го она стала мамой уже в четвертый раз. Блогер рассказывала, что планирует изменить грудь, сшить диастаз и разобраться с малярными мешками.

Ранее сообщалось, что в больнице прооперировали новорожденного сына Марии Погребняк.