В ЯНАО обманутый студент оставил родную мать без полумиллиона рублей

Студент из Нового Уренгоя поверил мошенникам и лишил мать более 500 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибер Ямал».

Молодой человек из Нового Уренгоя, обучающийся в Татарстане, попался на уловку аферистов. Через мессенджер студента убедили в необходимости задекларировать валюту. Для этого стандартно продиктовали инструкцию, сославшись на то, что сбережения семьи нужно сохранить. Собеседнику настойчиво рекомендовали отправить деньги на определенный счет, и продиктовали реквизиты.

Студент, имея доступ к счетам матери, выполнил все условия. Лишь позже он понял, что его обманули. В общей сложности семья лишилась 596 тысяч рублей. Обращалась ли владелица счета в полицию не уточняется.

Ранее сообщалось, что жителям Московской области рассказали, как мошенники вымогают деньги за «превышение лимита» домашних питомцев.