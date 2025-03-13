Названы самые разорительные ДТП для россиян

На первое место поставили ДТП с трамваями. По словам адвоката Сергея Радько, этот общественный транспорт имеет документы с данными о среднем количестве перевезенных пассажиров. Это число влияет на итоговые цифры для виновника аварии. Обычно это большие суммы из-за расчета упущенной выгоды, но ее определяют по усредненным показателям.

Аналогично разорительными являются и аварии с автобусами, а также ДТП с грузоперевозчиками. Последние в случае задержки теряют контракты и тоже составляют иски об упущенной выгоде. Реже всего до такого доходит при столкновении с такси.

Более редкая, но существующая проблема: авария с ретроавтомобилями. При серьезном повреждении будет тяжело компенсировать ущерб, так как трудно найти детали. Тоже самое можно сказать про ДТП с Rolls-Royce и машинами из люксового сегмента.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе Подмосковья рассказали об аварийности на дорогах региона