Названы самые романтичные направления для путешествий по России

Балтийское побережье Калининградской области заняло первое место в рейтинге самых романтичных направлений для путешествий вдвоем по России. Такие результаты показал опрос аудитории телеканала «Моя Планета», проведенный в социальных сетях, сообщили в « Газете.Ru ».

По данным организаторов голосования, основная конкуренция развернулась между локациями у воды — наибольшее число голосов получили балтийские берега и озеро Байкал. В итоге калининградское побережье вышло на первую позицию, а Байкал занял вторую строчку. Участники опроса чаще всего отмечали прибрежные точки региона — мыс Таран на Куршской косе, Северный мол в Балтийске, набережные и прогулочные зоны Светлогорска. Особенно пользователи выделяли эффектные морские закаты.

Байкал, ставший вторым в списке, респонденты называли привлекательным не только летом. Представители телеканала со ссылкой на ведущего Виктора Михайлова сообщили, что особую атмосферу это направление приобретает зимой: по его оценке, романтичность поездке придают прогулки по замерзшей глади озера и необычные формы льда, создающие визуально сказочный пейзаж.

Третье место в рейтинге досталось глэмпинг-направлениям в Горном Алтае. Участники опроса связывали этот регион с уединенным отдыхом на природе — рядом с озерами, лесами и горными вершинами, вдали от городского шума.

Кроме лидеров, зрители также часто упоминали Кольский полуостров, маршруты по Енисею, Озеро Любви в Архызе, а также природные достопримечательности Карелии — Ладожские шхеры и парк Рускеала.

