Названы самые щедрые подарки российских звезд для своих родителей

Российские артисты и блогеры одаривают дорогими подарками родителей, некоторые из которых можно назвать королевскими. Обозреватели KP.RU собрали самые роскошные варианты весны 2025 года.

Исполнитель Стас Михайлов сделал отцу нематериальный, но не менее трогательный и важный сюрприз. Артист спел песню «Папа» к его 87-летию. В трогательных строчках певец благодарит родителя за мудрость и поддержку. Как оказалось, знаменитость уважает желание родителей жить скромно в родном Сочи.

Прохор Шаляпин перевез маму из Волгограда в Подмосковье, купив для нее двухкомнатную квартиру за 10 миллионов рублей. Еще несколько миллионов ушло на обустройство и ремонт. Исполнитель предусмотрел все нюансы, даже обеспечил родных высококлассными массажерами.

Хабиб тоже исполнил мечту матери, подарив ей дом в Казани. Как отмечает «Комсомолка», певец обещал это еще в начале своей карьеры, то есть семь лет назад.

Видеоблогер Аня Покров приобрела для мамы квартиру с видом на Волгу в Волгограде. По ее словам, это лишь начало: с ростом дохода она намерена и дальше баловать близких.

Не отстают и другие знаменитости. Так, Ида Галич подарила отцу уже второй автомобиль, Ярослав Сумишевский купил папе внедорожник TANK 300 за пять миллионов рублей, а Клава Кока и Оксана Самойлова регулярно берут родителей в роскошные путешествия.

Ранее сообщалось, что бизнес Иды Галич ушел в убыток.