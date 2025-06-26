Названы самые успешные и провальные фильмы первой половины 2025 года

Первая половина 2025 года принесла Голливуду неожиданные результаты. Со ссылкой на Variety издание KP.RU перечислило самые успешные и провальные проекты первой половины 2025 года.

Лидером кассовых сборов стала игровая версия мультфильма «Лило и Стич» с впечатляющими $910 млн при бюджете $100 млн. Успех объясняется ностальгией зрителей — за 23 года персонажи стали культовыми, а мерчандайз принес Disney $2,6 млрд только в прошлом году.

Неожиданным хитом оказался оригинальный фильм Райана Куглера «Грешники» ($363 млн) о вампирах на американском Юге 1930-х. Картина доказала, что зрители готовы поддерживать свежие идеи, а не только франшизы.

Среди провалов — «Белоснежка» Disney ($205 млн при бюджете $250 млн). Ремейк классического мультфильма не окупился из-за слабого сценария и, по версии СМИ, неудачного каста.

Том Круз потерпел относительное фиаско с «Миссией невыполнима: Финальная расплата» — при бюджете $400 млн фильм собрал $540 млн, что для франшизы скромно.

Pixar с треском провалилась с «Элио» ($34,9 млн), а Marvel не смогла реанимировать интерес к «Громовержцам» ($381 млн).

Тренд полугодия: зрители устали от бесконечных сиквелов и ремейков, предпочитая либо качественные оригинальные проекты, либо проверенную ностальгию. Кинотеатры по-прежнему отстают от доковидных показателей, но падение замедлилось — продажи билетов выросли на 18% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что умер актер из легендарной «Санта-Барбары» Джо Маринелли.