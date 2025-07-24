Названы секреты выращивания идеально сочной моркови

Выращивание моркови требует внимания к деталям, но даже опытный огородник не всегда получает ровные и сладкие корнеплоды. Успех начинается с подготовки рыхлой, глубоко обработанной почвы без камней и свежей органики, пишет Общественная служба новостей.

Идеальный участок – солнечное место после огурцов или томатов с нейтральной кислотностью. Морковь, как отмечается в материале, предпочитает нейтральные или слабокислые почвы (pH 6.0-7.0). Сроки посева зависят от региона: ранней весной при прогреве почвы до +8°С или под зиму для раннего урожая.

При этом важно учесть, что семена моркови содержат эфирные масла, поэтому перед посадкой их лучше замочить на сутки. Глубина бороздок – 2-3 см, расстояние между рядами – 15-25 см в зависимости от сорта. После посева грядку мульчируют для продолжительного сохранения влаги.

Главный секрет ухода прост: регулярный полив без пересыхания почвы и два этапа прореживания. При появлении двух листочков нужно оставить между растениями 3 см, а затем, когда морковь достигнет толщины карандаша, – увеличить расстояние до 5-10 см. Рыхление после поливов предотвращает образование корки.

Подкормки также проводят по схеме: азотная через 3-4 недели после всходов, калийно-фосфорная при формировании корнеплодов. За месяц до уборки подкормки прекращают.

При таком комплексном подходе у дачников может вырасти сочная, крупная и красивая морковь.

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