Жвачка оказалась эффективным помощником в уходе за зубами

Грамотный уход за зубами служит профилактикой стоматологических заболеваний. Врач Шевченко отметил, что в уход за зубами нужно включить не только регулярную чистку щеткой утром и вечером, но и флоссер, или зубную нить на палочке. Она может хорошо очищать остатки пищи и мягкий зубной налет. Благодаря флоссеру межзубные пространства становятся гораздо чище, а дыхание свежим. За счет такого удаления лишнего полость рта избавляется от бактерий.

«Жевательная резинка без сахара — это не просто приятный ритуал, а полноценный элемент комплексного ухода за зубами. Во время жевания одной подушечки в течение 10-15 минут после еды можно избавиться от значительной части бактерий — около 100 млн «впитаются» в жвачку», — рассказал он.

Жвачку эксперт рекомендовал жевать после каждого приема пищи, а также периодически посещать профессиональную чистку у стоматолога.

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