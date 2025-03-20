Названы симптомы снижения слуха у ребенка

Детский сурдолог Дарья Зиновьева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что некоторые симптомы могут указать на снижение слуха у детей.

Врач рассказала, что при проблемах с развитием языковых и когнитивных функций у детей начинаются беды и со слухом. Развивается тугоухость в связи с поражением отдельных участков аппарата слуховой системы.

Большое влияние на проблемы с органами слуха у детей влияет то, как они развивались в матери. При внутриутробных инфекциях, в частности цитомегаловирусной инфекции и краснухе, велика вероятность проблем. Проявляется тугоухость рядом тревожных симптомов.

«Отсутствие реакции на звуки — ребенок не откликается на свое имя, когда его зовут, не реагирует на громкие звуки (например, хлопок, дверной замок). Проблемы с речью — задержка речевого развития, неправильное произношение слов, трудности с пониманием речи. Неадекватная реакция на звуки — ребенок может вздрагивать или проявлять другие необычные реакции на громкие звуки», — объяснила Дарья Зиновьева.

Также ребенок может не выполнять простых инструкций, задаваемых взрослыми. При обнаружении любого странного признака следует обратиться к врачу.

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