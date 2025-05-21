Названы скрытые причины переедания

Семейный психолог Софья Сулим назвала в беседе с RT основные психологические причины переедания, не связанные с физическим голодом. По ее словам, чаще всего проблема кроется в детских переживаниях и текущем эмоциональном состоянии.

Неуверенность в себе, сформированная в детстве из-за частой критики со стороны родителей, может провоцировать желание «заедать» стресс. Еда становится способом компенсировать недостаток положительных эмоций и временно улучшить самочувствие.

Еще один распространенный сценарий — использование пищи как быстрого антистресса. В моменты напряжения или тревоги человек бессознательно тянется к еде, потому что она дает мгновенное, хотя и кратковременное, чувство комфорта.

Эксперт Сулим рекомендовала отслеживать все моменты, когда возникает желание поесть без реального голода. Такой самоанализ помогает понять, какие эмоциональные потребности на самом деле стоят за перееданием. Желательно обратиться к психологу, чтобы побороть постоянную тягу к еде, так как это приведет к набору лишнего веса. Последнее является частой причиной развития тяжелых болезней.

Ранее сообщалось, что последует за злоупотреблением шашлыками.