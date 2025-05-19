Названы способы защиты криптовалюты от потери и кражи
IT-эксперт Безделов назвал способы защиты криптовалюты от потери и кражи
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Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, рассказал RT о ключевых способах защиты цифровых активов от кражи и потери.
По словам эксперта, первое правило безопасности — использование аппаратных кошельков. Эти автономные устройства надежно хранят приватные ключи, исключая доступ злоумышленников. Второй обязательный элемент — двухфакторная аутентификация, значительно усложняющая взлом аккаунтов.
Эксперт рекомендует регулярно создавать резервные копии ключей, храня их в разных физических местах, но никогда не размещая в сети. Распределение средств между несколькими кошельками и сервисами минимизирует риски — даже при проблемах с одним сервисом большая часть капитала останется в безопасности.
Важную роль играет техническая защита: своевременное обновление операционных систем и установка антивирусов блокируют большинство атак. Безделов предупреждает — переходить на криптовалютные сервисы нужно только через прямой ввод адреса, избегая подозрительных ссылок.
Эти меры, применяемые комплексно, создают надежный барьер для мошенников и помогают сохранить цифровые активы в условиях растущих киберугроз.
Ранее сообщалось, что владельцы криптокошельков попали под прицел вымогателей по всему миру.