Названы способы защиты криптовалюты от потери и кражи

Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, рассказал RT о ключевых способах защиты цифровых активов от кражи и потери.

По словам эксперта, первое правило безопасности — использование аппаратных кошельков. Эти автономные устройства надежно хранят приватные ключи, исключая доступ злоумышленников. Второй обязательный элемент — двухфакторная аутентификация, значительно усложняющая взлом аккаунтов.

Эксперт рекомендует регулярно создавать резервные копии ключей, храня их в разных физических местах, но никогда не размещая в сети. Распределение средств между несколькими кошельками и сервисами минимизирует риски — даже при проблемах с одним сервисом большая часть капитала останется в безопасности.

Важную роль играет техническая защита: своевременное обновление операционных систем и установка антивирусов блокируют большинство атак. Безделов предупреждает — переходить на криптовалютные сервисы нужно только через прямой ввод адреса, избегая подозрительных ссылок.

Эти меры, применяемые комплексно, создают надежный барьер для мошенников и помогают сохранить цифровые активы в условиях растущих киберугроз.

Ранее сообщалось, что владельцы криптокошельков попали под прицел вымогателей по всему миру.