Названы сроки начала масштабного ремонта Кузбасского моста

Главный городской мост в Кемерове начнут чинить этой весной, в мае. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк, пишет VSE42.Ru .

Ремонт Кузбасского моста в Кемерове уже проводился, но его приостанавливали. Однако в скором времени работы на ул. Терешковой вновь развернутся. Это подтвердил губернатор в эфире «Маяк-Кузбасс». По его словам, бригады приступят к преображению переправы уже 10–11 мая этого года.

Кроме того, по словам Середюка, все необходимые ремонтные работы на Кузбасском мосту завершат в 2025 году. По крайней мере, такие сроки поставили подрядчику.

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