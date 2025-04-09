Очаг бешенства возник около кузбасского города

В Кузедееве Новокузнецкого округа действует карантин, так как в городе нашли вспышки бешенства, сообщает VSE42.Ru.

По постановлению губернатора Кузбасса Ильи Середюка в Кузедееве введен карантин по бешенству. Два месяца в этой зоне нельзя перемещать животных за пределы пункта. Также действуют ограничения для людей.

Отловщикам тем временем разрешено убивать бродячих собак во время действия режима.

Отмечается, что случай уже пятый в Кузбассе с начала 2025 года. Ранее аналогичную историю с бешенством фиксировали в Топкинском районе.

Ранее сообщалось, что ветеринары Московской области за три месяца провели более 15 тыс. вакцинаций кошек.