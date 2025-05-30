Названы субъекты РФ с регоператорами без банковской гарантии в сфере ТКО

В рамках совещания, организованного Координационным центром правительства и посвященного вопросам управления твердыми коммунальными отходами, было установлено, что операторы из четырех регионов — Кабардино-Балкарской Республики, Магаданской области, Тверской области и Чукотского автономного округа не обеспечили предоставление необходимых банковских гарантий. Данное обстоятельство создает риски для их положения и дальнейшей работы в области обращения с ТКО.

«В настоящее время десять региональных операторов в четырех субъектах Российской Федерации не располагают банковскими гарантиями. Хотим отметить, что Амурская область смогла оформить гарантию 16 мая 2025 года, за что выражаем благодарность коллегам. В Карачаево-Черкесии соглашение с предыдущим оператором было прекращено 16 мая. Просим представителей региона предоставить информацию о сроках выбора нового оператора и передать документацию в ППК „Российский экологический оператор“ для проверки», — заявили представители ППК РЭО.

В Приморском крае оформление банковской гарантии находится на завершающем этапе, и ожидается ее получение до конца текущей недели.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев провел заслушивание отчетов представителей регионов, где операторы не предоставили банковские гарантии, в частности, Кабардино-Балкарии, Магаданской и Тверской областей, а также Чукотского АО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.