Названы точные даты Масленицы и Пасхи в 2026 году: праздники наступят раньше обычного

В 2026 году главные православные праздники — Масленица, Великий пост и Пасха — будут отмечать раньше привычных сроков. Это связано с особенностями вычисления даты Пасхи, которая является переходящим праздником.

Масленичная неделя, традиционно предваряющая Великий пост, в 2026 году начнется 16 февраля и завершится 22 февраля Прощеным воскресеньем. В этот день верующие просят друг у друга прощения за все причиненные обиды, готовясь к периоду духовного очищения.

Сразу после этого, 23 февраля, начнется Великий пост. Он продлится 48 дней и будет включать Святую Четыредесятницу и Страстную седмицу — неделю воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Этот период церковь призывает посвятить молитве, покаянию и воздержанию, чтобы духовно подготовиться к встрече главного праздника.

Светлое Христово Воскресение, Пасха, в 2026 году выпадает на 12 апреля. Этот день станет кульминацией пути, пройденного верующими во время поста.

