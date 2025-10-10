Назван топ-3 процедур для радикального омоложения лица

Пластическая хирургия предлагает комплексный подход к омоложению, способный визуально отнять 10-15 лет возраста. Пластический хирург Андрей Леликов в беседе с RuNews24.ru рассказал , что ключ к успеху — работа с тремя критическими зонами старения.

Первой в списке стоит блефаропластика, устраняющая нависающие веки и мешки под глазами. Эта операция не просто убирает излишки кожи, а кардинально меняет восприятие лица — исчезает усталый вид, взгляд становится открытым и ярким.

Второй этап — SMAS-лифтинг, работающий с глубокими слоями тканей. В отличие от поверхностных методик, SMAS-техника фиксирует мышечный каркас к костным структурам, восстанавливая четкий овал без эффекта натянутой кожи. Завершает триаду платизмопластика — подтяжка шеи через работу с мышечным слоем и фиксацию тканей к черепу. Этот прием убирает возрастную дряблость и морщины, восстанавливая углы молодого контура.

Отдельно проведенные операции дают локальное улучшение, но именно сочетание блефаропластики, лифтинга и подтяжки шеи создает гармоничный результат, сравнимый с потерей десятилетия биологического возраста. Важно, что современные техники позволяют сократить реабилитацию до 2-3 недель, а результат сохраняется на годы.

Ранее были названы продукты, которые вредят зрению.