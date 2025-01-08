Названы топ-5 главных знаменитостей, которые займут первые полосы в 2025 году

Политики, бизнесмены, артисты и другие известные персоны, о которых говорят чаще всего, оказываются на обложках журналов и становятся героями таблоидов разных годов. В 2025-м первые полосы могут занять как минимум пять ярких личностей по версии gazetametro.ru .

Возглавляет пятерку потенциальных звезд обложек — Илон Маск. Миллиардер уже делился своими планами на год: впереди множество научных исследований, в том числе и вызывающих широкое обсуждение. Одно из них считалось шуточным, но, как оказалось, американский инженер настроен серьезно. Основатель SpaceX описывал, что в планах как минимум создание туалетов с отпечатком пикантных мест. Кроме того, предприниматель, по прогнозам экспертов, возглавит Doge Department of Government Efficiency, что дословно переводится как Департамент эффективности правительства. Названо необычное ведомство в честь интернет-мема с собакой Doge и криптовалюты Dogecoin.

Вторым журналисты указали белорусского лидера Александр Лукашенко. Его популярность для прессы очевидна: в 2025 году стартуют президентские выборы. Многие вспомнят 2020 год, но повторится ли история говорить рано. Тем не менее общественность уверена, что и без острых ситуаций имя Лукашенко может возглавить иностранные журналы и полосы информационных порталов.

Изощренные броши, финансы и экономические прогнозы: конечно, речь про Эльвиру Набиуллину. Полагают, что в 2025-м у главы ЦБ будет немало комментариев по поводу ключевой ставки и ее влияния на страну. Сейчас ставка равна 21%, но это, возможно, не предел. Как напоминает Metro, повышали показатели в июле (+2%), сентябре (+1%) и октябре (+2%).

Ничуть не популярнее окажется певица Мари Краймбрери. Уроженка Кривого Рога планирует выпустить новый танцевальный альбом. В 2024 году ее популярность выросла, в том числе благодаря участию в клипе Димы Билана. Она также попала в ряды жюри шоу «Аватар», забрала награды на «Муз-ТВ» и «Золотом граммофоне». Не исключено, что как минимум первые полгода 2025-го будут для артистки насыщенными. Звездным обозревателям только останется помещать ее в свои главные сюжеты.

Из иностранцев в топ-5 также попал актер Том Холланд. Звезда Голливуда снимется в продолжении «Мстителей», новом «Человеке-пауке», «Одиссее» прославленного режиссера Нолана. Такой набор может обеспечить «паучку» место на первых полосах масс-медиа.

Список можно бы было расширить на еще одного претендента — Дональда Трампа. 20 января 2025 года его ждет официальное вступление в должность президента США. Внимание может быть приковано к его решениям по части Украины и урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. В последнее время также широко обсуждают его скандальные заявления о возможности присоединения Канады к штатам.

Ранее сообщалось, что политолог назвал причины, почему Трамп откровенно троллит Трюдо.