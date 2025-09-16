Названы виды головной боли и тревожные сигналы, при которых нужно к врачу

Магнитная буря уровня G1, обрушившаяся на Землю 16 сентября, вновь вызвала споры о влиянии космической погоды на здоровье. Gazetametro.ru обратилась к неврологу ММНКЦ им. С. П. Боткина Надежде Марковой, чтобы разобраться, действительно ли геомагнитные колебания вызывают головную боль.

По словам эксперта, не существует научных доказательств прямой связи магнитных бурь и головной боли. Однако геомагнитные волнения могут служить триггером для метеозависимых людей, у которых снижаются адаптационные способности организма.

Специалист подчеркнула, что чаще всего головную боль провоцируют совсем другие факторы: стресс, недосып, неправильное питание и отсутствие физической активности. Маркова выделила два основных типа боли: первичную (мигрень, кластерная боль) и вторичную, которая является симптомом серьезных заболеваний — от травм до опухолей мозга. Есть и более узкие деления:

Кластерная или боль напряженного типа. Возникает из-за усталости или стресса. Характеризуется умеренной, давящей болью в обеих половинах головы. Может сопровождаться слезотечением, покраснением глаз и заложенностью носа.

Мигрень. Гораздо более сильная и интенсивная боль, которая чаще всего ощущается в одной половине головы.

Абузусная головная боль. Возникает из-за злоупотребления лекарствами, которые изначально должны были от нее избавить. Лечится очень трудно.

По словам эксперт, неинтенсивная и нечастая головная боль, которая легко снимается обычными препаратами, как правило, не является поводом для беспокойства. Однако есть и ряд красных флагов, при которых необходимо срочно обратиться к врачу:

боль внезапно стала невыносимой, стреляющей или пульсирующей;

появилась высокая температура;

возникла очаговая симптоматика, такая как слабость в конечностях или нарушения движений.

Отвечая на вопрос о гендерных особенностях, эксперт опровергла миф о «женской» мигрени. Просто у женщин проблема возникает чаще из-за более активного гормонального фона. Маркова также развеяла популярный миф о кофе с коньяком как средстве от боли. По ее словам, чаще эти напитки усугубляют состояние.

Ранее сообщалось, что магнитная буря завершилась после нескольких дней возмущений, но ученые прогнозируют новые неприятные витки.