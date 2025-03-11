Названы выплаты, положенные при утере багажа авиакомпанией

Случаются ситуации, когда самолет прилетел в пункт назначения, а багаж отдельных пассажиров не появляется на ленте. С такими проблемами сталкиваются миллионы пассажиров ежегодно. Однако в Евросоюзе, США и прочих странах действуют законы, защищающие права пассажиров и позволяющие получить компенсацию. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Уточняется, что в странах Старого Света действуют Монреальская конвенция и регламент ЕС о правах пассажиров. Они предполагают компенсацию до 1,3 тыс. евро за потерянный, поврежденный или задержанный багаж.

Отмечается, что указанный документ принят свыше чем 130 государствами и устанавливает максимальную компенсацию до 1,7 тыс. долларов за утерянный багаж, если пассажир заранее не декларировал его стоимость.

Добавляется, что в случае повреждении или утери багажа нужно подать заявление в течение семи дней. В случае задержки багажа у пассажира есть 21 день с момента получения чемодана.

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