Названы заболевания, при которых нельзя есть больше одного яйца на Пасху

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT дала рекомендации по питанию на Пасху, а также предостерегла от чрезмерного употребления яиц при определенных заболеваниях.

Как напомнила специалист, в одном яйце содержится до 10 г белка, а также йод, селен, витамины А, D и группы В. Несмотря на низкую калорийность, перебарщивать с употреблением продукта не рекомендуют. Если взрослому здоровому человеку без проблем с ЖКТ и холестерином можно съесть одно-два яйца, то людям с определенными недугами не следует налегать на пасхальную пищу.

По словам Кашух, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким холестерином и болезнями печени следует употреблять не более одного яйца на Пасху. При этом важно учитывать полное меню на праздник. Если в нем есть рыба, творог, мясо и сыр, то яйца могут стать лишней белковой нагрузкой.

«Тем, у кого есть хронический холецистит и панкреатит, тоже не стоит есть больше пары яиц на праздник: в состав желтка входит много жиров, которые способны спровоцировать обострение этих заболеваний», — напомнила специалист.

Также врач дала рекомендацию людям с аллергией. Им она советовала выбирать для окраски яиц только натуральные продукты: луковую шелуху, куркуму, свеклу или шпинат.

Ранее стало известно, чем католическая Пасха отличается от православной.