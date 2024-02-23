Назвавшая россиян «рабами» Пугачева представит новый альбом в РФ

Примадонна российской эстрады решила триумфально вернуться с новым альбомом, который получил название «Алла Пугачева. P.S.». Он появится в соцсетях и на стриминговых площадках с 1 марта, сообщает SHOT.

Алла Пугачева уехала в Израиль в 2022 году, где продолжает оставаться и, вероятно, творить. Еще недавно в Сети сообщали, что певица тайно записала альбом в России. Однако она могла это сделать в студии «Салам» в Твери лишь в ноябре 2023 года. Звукорежиссер Игорь Лалетин подчеркнул, что тех песен, записанных в тверской студии, не будет в новом альбоме «P.S.».

Известно, что в новый сборник Пугачевой войдут live-версии песен, которые она записывала на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году. Всего там будет 20 композиций, такие как: «Соловушка», «Мой друг», «Любовь, похожая на сон», «Свеча горела», «Женщина, которая поет» и другие. Часть из хитов представят в новой аранжировке.

Альбом представят в Spotify, Apple Music, Я.Музыке и ВКонтакте.

Напомним, когда Алла Пугачева покинула Россию, то подверглась критике со стороны некоторых соотечественников. В ответ на это примадонна назвала хейтеров «рабами и холопами».

Ранее сообщалось, что депутат призвал изъять роскошный замок Пугачевой из деревни Грязь.