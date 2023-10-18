NBC: ХАМАС согласен в течение часа освободить всех ранее захваченных заложников

Радикальное движение палестинского сопротивления не против отпустить всех пленных в самое ближайшее время. Об этом передает телекомпания NBC со ссылкой на неназванного представителя ХАМАС.

Накануне во вторник, 17 октября, представитель военного крыла палестинского движения сопротивления ХАМАС Абу Обейда заявил, что в наст оящее время в заложниках в Газе числятся порядка 250 человек.

«Представитель палестинского радикального движения ХАМАС утверждает, что оно якобы готово в течение часа освободить всех мирных граждан, взятых в заложники, если Израиль прекратит наносить авиаудары по сектору Газа», - передает телеканал.

В ХАМАС подчеркнули, что готовы пойти на данные меры, в обмен на то, что израильские власти выпустят из тюрем всех находящихся там палестинцев.

Лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».