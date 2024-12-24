NBC News: 78-летнего Клинтона экстренно госпитализировали с лихорадкой

Бывшего президента Соединенных Штатов Америки Билла Клинтона экстренно доставили в клинику с высокой температурой. Об этом передает американский телеканал NBC News.

Сообщается, что Клинтон в сознании и причин для особого беспокойства пока нет. Накануне днем бывшего главу Белого дома внезапно стало лихорадить и поднялась температура. Домой была вызвана бригада скорой помощи.

«Бывший президент будет в порядке, у него началась лихорадка, он решил провериться. Он в сознании и бдительный», — цитирует телеканал помощника 78-летнего политика.

Собеседник телеканала добавил, что после предварительного обследования в клинике в Вашингтоне у Клинтона возьмут анализы.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что избранный президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство.